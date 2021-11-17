Мигранты на границе Беларуси разбили новый лагерь [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 17 ноября, ситуация на польско-белорусской границе продолжает обостряться. Об этом сообщается в Twitter Штаба пограничной службы Польши.
Нелегальные мигранты разбили новый лагерь рядом с КПП "Брузги".
Общее количество нелегалов составляет около 1 тысячи человек, остальных увезли белорусские силовики.
Несмотря на обустроенный новый лагерь - группа других мигрантов до сих пор находится на старой позиции, откуда часть нелегалов вывезли белорусские силовики.
С белорусской стороны на пограничном переходе в "Брюзги" бродит группа иностранцев - это новый лагерь. Рядом со старым, в нескольких сотнях метров, еще есть люди. Всего в области около 1000 иностранцев, остальных забрали белорусские службы.
Читайте также, мигранты продолжают прибывать на границу Польши со стороны Беларуси. Они забросали польских солдат камнями и попытались разрушить забор, белорусские пограничники перерезают колючую проволоку, мигранты предпринимают попытки отодвинуть границу.
Кроме того, группа нелегальных мигрантов из Ближнего Востока в количестве 50 человек прорвалась через государственную границу Польши из Беларуси. В спецоперации по розыску злоумышленников принял участие 21 полицейский, а также военнослужащие и пограничники.
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