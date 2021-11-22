Збільшити ставки вкладникам в разі банкрутства банку хочуть у Верховній Раді. Другого читання в парламенті чекає відповідний документ. Що пропонують його автори? І чи зможуть вкладники спати спокійно - деталі знає Даніїл Снісар.

Фінансові втрати, недовіра до банківської системи та майже 90 фінустанов, що збанкрутіли в одну мить: банківська криза 2014-2017 вплинула майже на всі сектори економіки. Та болісно вдарила по кишенях вкладників, які зберігали на депозитах понад 200 тисяч гривень - це гранична сума, повернути яку міг Фонд гарантування вкладів. Тепер її хочуть збільшити. Законопроєкт чекає на друге читання в парламенті.

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики:

Це прекрасний закон, яким ми збільшуємо суму гарантування вкладів, тобто гарантування державою депозитів населення. У нас є досить позитивна динаміка у збільшенні депозитів - населення почало довіряти банкам, населення несе гроші на депозитні рахунки в банк. У нас +200 мільярдів минулого року і вже +80 мільярдів вже цього року.

Причому зростатиме цифра у два етапи: із січня 2022 року гарантована сума повернення вкладів становитиме 400 тисяч. А у 2024-му - вже 600.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Враховуючи те, що курс долара суттєво зріз з того моменту, коли була встановлена ця сума, враховуючи те, що наша банківська система вже пройшла певне оздоровлення, враховуючи також і те, що люди почали заробляти більше. Таке збільшення дасть можливість більш бути впевненим тим людям, які вкладають зараз кошти на депозит в тому, що ці кошти будуть повернуті за рахунок цього фонду, якщо з банком щось трапиться.

Думки щодо доцільності нововведень серед економістів різняться. Фахівці вважають, що збільшення гарантованої суми вкладів може викликати нову хвилю банкопаду через сам підхід до банківської діяльності. Адже в Україні фінустанови перетворилися на джерела пасивного доходу.

Борис Кушнирук, економічний експерт:

Дуже шкідлива схема, яка передбачає, що депозити в банках є джерелом доходів фізичних осіб. Що є кардинально неправильним, з точки зору підходу до ведення банківської діяльності.

Як наслідок - люди починають гнатися за більшими відсотками. Що вони вищі, то більше ризиків. А, може, й поготів - банк не збирається їх повертати.

Борис Кушнирук, економічний експерт:

Банк - це не місце заробляння коштів фізичних осіб. Це місце, де люди можуть зберігати свої кошти і здійснювати безготівкові розрахунки. Все. Сприймати банки, як місце, де ви заробляєте кошти - це фундаментальна помилка. При чому: вона породжує низку проблем.

Серед таких і блокування розвитку фондового ринку. Замість інвестицій у цінні папери людей стимулюють віддавати гроші в банки. Адже там є можливість заробити. Серед новацій у законопроєкті - ще один учасник фонду гарантування вкладів - державний "Ощадбанк". Тож і його вкладникам, через півроку після початку дії закону, гарантуватимуть повернення лише визначеної суми, а не 100 відсотків, як це було раніше.