Очередные кредиты от МВФ, которыми гордится власть, никак не помогают развитию страны, а только углубляют долговую яму и разрушают суверенитет государства. Необходимо срочно пересмотреть кредитную политику и заняться восстановлением экономики, а не безоговорочно выполнять требования кредиторов. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Когда власть очередной кредит от МВФ называет достижением и свидетельством доверия "западных партнеров" - то это обман собственных граждан. Такие кредиты только доказывают, что в экономике и социальной сфере у страны огромные проблемы, с которыми эта власть уже не способна справиться", - заявил политик.

Как отметил Юрий Бойко, бездумная гонка предыдущей и нынешней власти за новыми кредитами МВФ привела к тому, что Украина – одна из лидеров анти-рейтинга стран-должников.

"Зависимость Украины от МВФ только увеличивается, и теперь мы третьи в мире - после Аргентины и Египта - по накопленным долгам перед фондом. А с учетом последнего транша - должны ему почти 10 млрд. долларов. Причем власть набирает новые кредиты, чтобы расплатиться с долгами по старым. Расплачиваться за такую недальновидную долговую политику будет, как минимум, целое поколение украинцев в ближайшие 15-20 лет", - подчеркнул парламентарий.

При этом, как отмечает Сопредседатель фракции оппозиционеров, нынешняя власть проводит экономическую и финансовую политику в интересах кредиторов, а не своих граждан.

"Власть по указке кредиторов берет на себя обязательства по усилению налогового давления, повышению тарифов, продолжению антисоциальных реформ в сфере медицины, образования, пенсионного обеспечения. Именно требования кредиторов привели к запуску диких рынков газа и электроэнергии, которые сегодня поставили Украину на грань энергетического коллапса, непродуманному открытию рынка земли, хотя абсолютное большинство населения против такого решения, делегированию иностранцам отбирать членов набсоветов госпредприятий и т.д. Все это только ухудшает жизнь людей и добивает остатки суверенитета", - заявил Юрий Бойко.

По словам политика, чтобы выбраться из долговой ямы, Украине необходимо срочно менять кредитную политику.

"Необходимо пересмотреть навязанные МВФ условия долговой реструктуризации, которые предусматривают кабальные выплаты кредиторам в случае ускорения темпов экономического роста. Нужно отказаться от рекомендаций МВФ по запрету поддержки малого и среднего бизнеса, заняться программами их стимулирования для восстановления экономики. Для этого необходима политическая воля, которой нет у нынешней власти. Поэтому стране необходима такая власть, которая будет отстаивать национальные интересы, а не интересы внешних кредиторов", - резюмировал Юрий Бойко.