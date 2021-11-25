Украшения нашли в одной из пещер/ фото: Известия

В пещере Стайня, которая находится на территории Польши, были найдены самые старые в Европе ювелирные украшения. Об этом сообщает портал Scientific Repoorts.

Исследователи обнаружили костяное шило, а также подвеску из слоновой кости. Открытие в плане возраста было сделано с помощью радиоуглеродного анализа.

Это украшение говорит о необычайных творческих способностях живших здесь людей, а также об их умении обращаться с орудиями труда. Толщина подвески составляет всего 3,7 мм, что говорит о невероятной ловкости, с которой в ней были проделаны отверстия и начерчены узоры.

Отмечается, что "драгоценные" артефакты были изготовлены древними кроманьонцами, которые жили на территории современной Европы. Известно, что возраст украшений достигает 41,5 тысячи лет. Найденная подвеска имеет толщину 3,7 миллиметров и полностью укрыта узором из различных окружностей и линий.

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