Древняя "ювелирка": в Польше сделали невероятное открытие [ Редактировать ]
В пещере Стайня, которая находится на территории Польши, были найдены самые старые в Европе ювелирные украшения. Об этом сообщает портал Scientific Repoorts.
Исследователи обнаружили костяное шило, а также подвеску из слоновой кости. Открытие в плане возраста было сделано с помощью радиоуглеродного анализа.
Это украшение говорит о необычайных творческих способностях живших здесь людей, а также об их умении обращаться с орудиями труда. Толщина подвески составляет всего 3,7 мм, что говорит о невероятной ловкости, с которой в ней были проделаны отверстия и начерчены узоры.
Отмечается, что "драгоценные" артефакты были изготовлены древними кроманьонцами, которые жили на территории современной Европы. Известно, что возраст украшений достигает 41,5 тысячи лет. Найденная подвеска имеет толщину 3,7 миллиметров и полностью укрыта узором из различных окружностей и линий.
Читайте также, в Полтавской области на Бельском городище археологи раскопали уникальные амфороподобные подвески. После обработки эти артефакты будут представлены в экспозиции музея Бельского городища, бельское городище является уникальным археологическим объектом.
Кроме того, недалеко от города Ривне группа ученых-археологов обнаружила древнее захоронение в виде скелета самки лося, относящегося к бронзовому веку. В этом месте находилось поселение, найдено 30 различных объектов, которые указывают на то, что поселение являлось многослойным.
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