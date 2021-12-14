Німеччина блокувала постачання снайперських гвинтівок в Україну [ Редактировать ]
Вето Меркель. Журналісти німецького таблоїда "Більд" стверджують, що колишня канцлерка особисто блокувала постачання Україні озброєння в рамках НАТО.
Йдеться про 90 великокаліберних снайперських гвинтівок зі Сполучених Штатів і 20 литовських комплексів протидії дронам. Їх Україна замовила й оплатила - ще на початку року. Однак у травні Німеччина і Нідерланди скористалися правом вето та заблокували закупівлю.
Ані офіс канцлера, ані МЗС Німеччини інформацію журналістів не коментують. Утім, Україна вже обговорює можливість розблокування закупівлі з новообраними депутатами Бундестагу.
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