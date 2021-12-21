В столице вследствие аварии массово задерживается движение скоростных трамваев на Борщаговской линии. Об этом сообщает новостное агентство "РБК-Украина".

Таким образом, задерживается движение трамваев №1к, 3 на ул. Борщаговской - Воздухофлотском проспекте из-за ДТП. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что пассажиры смогут передвигаться по маршруту, благодаря запуску автобусов номер "2Т", которые следуют до станции "Старовокзальная".

Читайте также, в Киеве создадут новую трамвайную линию, которая свяжет Железнодорожный вокзал с центром города. Новый трамвайный маршрут не только улучшит сообщение между районами Правого берега Киева, но и уменьшит количество пробок и нагрузку на Святошинско-Броварскую ветку метро.

Кроме того, в Киеве остановили движение скоростных трамваев № 1 и № 3 на Борщаговской линии из-за капитального ремонта путепровода на пересечении улиц Борщаговской и Вадима Гетьмана. На этот период столичные власти открывают альтернативные транспортные маршруты.

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