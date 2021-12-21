В Киеве произошла масштабная задержка трамваев: что произошло [ Редактировать ]
В столице вследствие аварии массово задерживается движение скоростных трамваев на Борщаговской линии. Об этом сообщает новостное агентство "РБК-Украина".
Таким образом, задерживается движение трамваев №1к, 3 на ул. Борщаговской - Воздухофлотском проспекте из-за ДТП. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов.
Отмечается, что пассажиры смогут передвигаться по маршруту, благодаря запуску автобусов номер "2Т", которые следуют до станции "Старовокзальная".
Читайте также, в Киеве создадут новую трамвайную линию, которая свяжет Железнодорожный вокзал с центром города. Новый трамвайный маршрут не только улучшит сообщение между районами Правого берега Киева, но и уменьшит количество пробок и нагрузку на Святошинско-Броварскую ветку метро.
Кроме того, в Киеве остановили движение скоростных трамваев № 1 и № 3 на Борщаговской линии из-за капитального ремонта путепровода на пересечении улиц Борщаговской и Вадима Гетьмана. На этот период столичные власти открывают альтернативные транспортные маршруты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В настоящее время в Киеве десятки мелких ДТП
На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Массовая авария произошла на улице Вышгородской
На дорогу внезапно выбежали мужчины
В Министерстве внутренних дел озвучили печальную статистику аварий в Украине