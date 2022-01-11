В Одесской области подростки ограбили свою бывшую учительницу (фото) [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
В Одесской области задержали двух подростков и иностранца, которые напали на 64-летнюю учительницу. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области.
Инцидент произошел 10 января примерно в 19:00 в одном из поселков Татарбунарской общины.
По предварительным данным, злоумышленники разбили стекло в дверях и проникли в жилище пострадавшей. В этот момент она находилась дома.
Грабители ударили хозяйку и начали угрожать ей ножом, после чего забрали у нее деньги с золотой цепочкой и скрылись с места преступления. При этом на их лицах были надеты маски.
Сразу же после инцидента 64-летняя пострадавшая позвонила правоохранителям и сообщила о случившемся. Полицейские вычислили злоумышленников по "горячим" следам.
Оказалось, что двое из них - братья возрастом 16 и 17 лет. Они действовали вместе с сообщником – 29-летним уроженцем одной из стран Центральной Азии. Их объединяли между собой родственница подростков и желание легкой наживы.
Все трое были знакомы с пострадавшей. В прошлом братья подростки были ее учениками, а иностранец имеет с ней общих знакомых.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
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