В российском СИЗО, в котором незаконно находятся 33 украинских политзаключенных, произошла вспышка коронавируса и чесотки. Там незаконно удерживают. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

СИЗО находится в городе Ростов-на-Дону.

В СИЗО-1 города Ростова-на Дону, где незаконно содержится 33 украинских политзаключенных, из-за нарушения санитарных норм, произошла вспышка коронавирусной инфекции и чесотки - опасного заболевания кожи. Об этом стало известно от адвоката украинских граждан.

С начала пандемии COVID-19 систематически требует от России обеспечить средствами индивидуальной защиты украинцев в тюрьмах.

Впрочем, обращения остаются без соответствующего реагирования. Кроме того, от адвокатов постоянно получаю информацию о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья.

Напомним, что в ноябре в Полтавском СИЗО скончалась 20-летняя Вероника Моторина, которая в феврале прошлого года застрелила в тире инструктора. Несколько месяцев назад девушку приговорили к 15 годам тюрьмы.

Ранее "Подробности" писали о том, что 26 декабря в Одессе из следственного изолятора пытался сбежать заключенный. Чтобы задержать беглеца, охране пришлось открыть огонь.

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