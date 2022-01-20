Перу на межі екологічної катастрофи. В уряді заявили, що цунамі, яке вдарило по островах Тонга в Тихому океані, призвело до розливу нафти поблизу берегів Перу.

У море вилилося 6000 барелів "чорного золота". Це вже завдало неабиякої шкоди флорі та фауні моря та суходолу - кажуть захисники природи.

Проти компанії-власника нафтового танкера вже відкрили провадження. В уряді вимагають відшкодування збитків за інцидент.