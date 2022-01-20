Перу знаходиться на межі екологічної катастрофи [ Редактировать ]
Перу на межі екологічної катастрофи. В уряді заявили, що цунамі, яке вдарило по островах Тонга в Тихому океані, призвело до розливу нафти поблизу берегів Перу.
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