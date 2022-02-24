Національний банк оперативно ухвалив Постанову у зв'язку із оголошенням воєнного стану.

Там зазначено: банківські відділення країни працюють в безперебійному режимі, безготівкові розрахунки проводять без обмежень, зняти готівку можна в межах 100 тисяч гривень на день.

Ще раз повторюю: безготівкові операції не обмежуються. Водночас, Енергоатом України заявляє, що всі автозаправні станції України стабільно працюють у штатному режимі.