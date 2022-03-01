Россияне ударили по коммунальным предприятиям Мариуполя [ Редактировать ]
Российские оккупанты после обстрелов мирного населения прямо сейчас ударили по коммунальным предприятиям Мариуполя. Об этом сообщает горсовет.
Под вражеским огнем оказался "Коммунальщик". Россияне пытаются парализовать город и не дать полностью восстановить электро-, тепло- и водоснабжение.
Это очередное преступление россиян против гражданских. Украинская армия наносит тяжелые потери противнику. Надеемся, что кафиров выбьют из подступов в город. Мариупольцы, держимся!
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