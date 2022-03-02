Російські війська поцілили у будівлю СБУ в Харкові [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр із відео
В середу вранці, 2 березня, політичний діяч Антон Геращенко повідомив про те, що "ворожі недовійська поцілили у будівлю СБУ в Харкові".
Харків, тримайся! Ми вистоїмо!
по теме
Prev Next
27 февраля 2022 06:18 Харьков и Сумы под контролем Украины - ВСУ
Государственная служба специальной связи и защиты информации опубликовала в Telegram обновление за минувшие сутки от Вооруженных Сил Украины
02 марта 2022 09:38 В Генштабе заявили о потерях врага с начала войны
В среду, 2 марта, Генштаб опубликовал сводку о потерях врага с момента начала войны
02 марта 2022 09:19 Сьомий день війни: Зеленський звернувся до українців
Сьогодні українці – символ незламності
02 марта 2022 09:00 Українців закликають приєднуватись до Інтернет Військ України
Міністерство культури та інформполітики й Мінцифра запрошують кожного приєднуватись до Інтернет Військ України
02 марта 2022 08:02 В Харькове около 6 ракет прилетели в кадетский корпус танкового училища
Оккупанты в Харькове целились в танковое училище. Около 6 ракет прилетело в кадетский корпус.