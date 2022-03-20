Оккупанты обстреляли из "града" село под Днепром [ Редактировать ]
Российские военные обстреляли из града село Большая Кастромка. Обошлось без жертв среди гражданских.
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Также в половине девятого вечера ударили орки по Большой Кастромке, это пригород Зеленодольска. Разбили один дом, немного пострадала улица, газопровод. Но, слава Богу, тоже без жертв. Отработала и все потушила наша пожарная служба", - заявил Вилкул.
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