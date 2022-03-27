Мэр Ивано-Франковска попал под обстрел возле Чернигова (видео) [ Редактировать ]
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцынкива заявил, что попал под обстрел оккупантов в Черниговской области. Он поехал туда с гуманитарной миссией, но в окруженный областной центр попасть не смог.
Мы были обстреляны врагом, который обстрелял нашу машину. Слава Богу, все живы, есть несколько наших ребят, кого ранило... Обстрел был почти перед самым Черниговом, перед переправой, где был обстрелян журналист "1+1" Цаплиенко, который также был ранен.
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