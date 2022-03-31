Українські військовослужбовці звільнили два населені пункти на Чернігівщині, це села Лукашівка та Слобода. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.



Водночас він додав, що у цих селах залишилося "чимало вибухових "подарунків" від орків".



"Місцеві мешканці змучені, та це не похитнуло віру в Україну. Я зі своїм заступником Дмитром Синенком та радником Вячеславом Скоряком й іншими колегами сьогодні в цьому переконався. Нарешті до цих сіл змогли привезти необхідне", – написав Чаус.