ЗСУ звільнили два села на Чернігівщині [ Редагувати ]
Українські військовослужбовці звільнили два населені пункти на Чернігівщині, це села Лукашівка та Слобода. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.
Водночас він додав, що у цих селах залишилося "чимало вибухових "подарунків" від орків".
"Місцеві мешканці змучені, та це не похитнуло віру в Україну. Я зі своїм заступником Дмитром Синенком та радником Вячеславом Скоряком й іншими колегами сьогодні в цьому переконався. Нарешті до цих сіл змогли привезти необхідне", – написав Чаус.
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