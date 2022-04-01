Велика Британія радить Україні не поспішати укладати угоду з росією - Times [ Редагувати ]
Британська влада побоюється, що США, Франція та Німеччина підштовхнуть Україну до того, щоб вона пішла на "значні поступки" у мирних переговорах з росією. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела.
Цю тему обговорювали під час нещодавньої розмови прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з українським президентом Володимиром Зеленським. Востаннє вони спілкувалися телефоном 28 березня.
Високопосадове джерело в британському уряді повідомило про побоювання Лондона, що його союзники "надто прагнуть" якнайшвидшого укладання мирної угоди між Москвою та Києвом. Співрозмовник видання зазначає, що врегулювання має бути досягнуто "тільки тоді, коли Україна опиниться у максимально сильній позиції".
За даними The Times, Борис Джонсон у ході телефонної бесіди сказав Зеленському, що путін хоче "викрутити" Україну і "змусити піти на поступки". У відповідь український президент висловив занепокоєння з приводу переговорів і того, чи не використовує їх Росія "для зміцнення своїх сил".
Джонсон хоче, щоб антиросійські санкції продовжували посилювати, доки всі російські війська не залишать територію України, а також окупований Крим.
Як стверджує прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, володимир путін заявив йому, що наразі умови для припинення вогню в Україні поки що "не дозріли".
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