В результаті ракетного удару по Харківській ОДА загинули 29 осіб [ Редагувати ]
В результаті ракетної атаки по будівлі Харківської облдержадміністрації (ОДА) загинули 29 осіб. Остаточну кількість жертв встановили лише через місяць після трагедії.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Фото кабінету голови ОВА після ракетного удару російських окупантів 1 березня 2022 року. Того дня загинули 29 людей. Пам’ятаємо..." - написав Синєгубов.
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