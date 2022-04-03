Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай поділився оперативною інформацією після обстрілів населених пунктів регіону.

Про це він повідомив у Telegram-каналі очільника області.

Гайдай повідомив, що за звітну добу під обстрілами росіян загинув мешканець Рубіжного. Ще троє осіб зазнали поранень. Це мешканці Лисичанська та Новодружеська.

"З-під завалів зруйнованого житла врятовано чотирьох осіб. Росіяни пошкодили обстрілами ще 13 об’єктів. На дев’ятьох з них сталося розповсюдження полум'я. Руйнувань зазнали три багатоповерхівки та шість приватних будинків", - заявив голова ОВА.