Пентагон відреагував на "різанину в Бучі" [ Редагувати ]
У США заявили, що наразі не в змозі самостійно підтвердити українські розповіді про звірства російських збройних сил проти мирного населення в місті Буча.
Також високопоставлений чиновник з оборони США сказав, що вони "не мають підстав" оскаржувати ці дані.
"Ми бачимо ті самі образи, що й ви. У нас немає жодних підстав спростовувати українські заяви про ці звірства - чітко, глибоко, глибоко тривожні", - сказав чиновник.
Окрім того, він додав, що Пентагон не може самостійно та окремо підтвердити це, але й також не в змозі спростувати ці заяви.
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