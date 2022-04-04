Село Борова під Харковом оголосило про евакуацію населення [ Редагувати ]
Село Борова у Харківській області оголосило про евакуацію населення. Населений пункт знаходиться за 20 кілометрів від кордонів Донецької області в районі Святогірська.
І за 40 кілометрів від зайнятого росіянами Куп'янська. Саме в цьому районі сьогодні точаться бої, пов'язані зі спробою прориву військ росії на Слов'янськ.
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