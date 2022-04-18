21 квітня православні відзначають один з найважливіших днів Страсного тижня - Великий четвер, або, як його ще називають, Чистий четвер. У цей день згадується Таємна вечеря, на якій Ісус Христос встановив таїнство Євхаристії і омив ноги своїм учням.

У цей день кожна людина повинна позбутися від усіх своїх страхів, проблем, негативних думок і грішних помислів.

Починати Чистий четвер прийнято з купання. Вважається, що вода в цей період має цілющі властивості і здатна очистити не лише тіло, а й душу. Якщо скупатися до сходу сонця, то можна зміцнити здоров'я і позбавитися від негативної енергетики. Важливо при цьому мати світлі і радісні думки.

Домагатися чистоти також слід і в оселі. Необхідно вимити підлогу, вікна, стіни, стелі, а також витерти пил і викинути все сміття. Згідно з повір'ям, так можна позбутися від усього негативу, який накопичився в будинку за весь рік.

Також у Великий четвер прийнято перераховувати гроші. І робити це потрібно три рази на день - до сходу сонця, опівдні і на заході. Вважалося, що таким чином можна зберегти і збільшити заощадження.

Що не можна робити в Чистий четвер

Не можна веселитися, влаштовувати вечірки і застілля.

Не можна роздавати свої речі і позичати гроші.

Забороняється знімати пробу з пасок, а випікати великодні ласощі не можна, поки в будинку брудно.

Не можна відзначати весілля, дні народження і хрестини.

Прикмети Чистого четверга