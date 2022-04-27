путін погрожує "блискавичними ударами" за втручання у війну проти України [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент росії володимир путін погрожує третім країнам "блискавичними ударами" за втручання у війну проти України. І за створення загроз стратегічного характеру.
"Якщо хтось наміриться втрутитися в події, що відбуваються, зі сторони і будуть створювати неприйнятні для нас загрози стратегічного характеру, то вони повинні знати: наші зустрічні удари будуть блискавичними, швидкими. У нас є для цього всі інструменти", - заявив путін.
За його словами, мова йде про такі інструменти, якими "не може ніхто похвалитися".
"А ми хвалитися не будемо. Ми будемо їх використовувати, якщо буде потрібно", - додав він.
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