Президент росії володимир путін погрожує третім країнам "блискавичними ударами" за втручання у війну проти України. І за створення загроз стратегічного характеру.

"Якщо хтось наміриться втрутитися в події, що відбуваються, зі сторони і будуть створювати неприйнятні для нас загрози стратегічного характеру, то вони повинні знати: наші зустрічні удари будуть блискавичними, швидкими. У нас є для цього всі інструменти", - заявив путін.

За його словами, мова йде про такі інструменти, якими "не може ніхто похвалитися".

"А ми хвалитися не будемо. Ми будемо їх використовувати, якщо буде потрібно", - додав він.