В мире зарегистрировали вспышку гепатита неизвестной природы [ Редагувати ]
По всему миру уже зарегистрировали почти 200 случаев тяжелой формы гепатита у детей неизвестного происхождения. Наибольшее число заболевших зарегистрировали в Великобритании - 111 случаев.
Еще 40 случаев были выявлены в Европейском союзе. Случаи также были подтверждены в США и Израиле.
"Расследования продолжаются во всех странах, сообщающих о случаях, но в настоящее время точная причина этого гепатита до сих пор остается неизвестной", - сообщила директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.
По ее словам, на данный момент медики не нашли связи между заражением и путешествиями.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эта вспышка привела как минимум к 17 трансплантациям печени пациентам в возрасте до 16 лет и к одной смерти. Где именно был зафиксирован летальный случай - неизвестно.
по темі
На його думку, модель відносин Європи і України повинна бути відмінною від повноправного членства
Відповідна ініціатива дозволить перевести дискусію щодо енергетичного ембарго із обіцянок до ухвалення формального рішення
Нові обмеження торкнуться російських енергоресурсів
Європейський союз повинен зрозуміти, що загравання з проросійськими партіями може загрожувати тим, що так званий "русский мир" прийде в Європу
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наблизилася до своєї давньої мети - вступу до Євросоюзу