Через дефіцит в Україні дорожчає пальне

Міністерство економіки 5 травня встановило новий рівень граничних цін на бензин та дизель: середню ціну літра бензину на рівні 31,19 грн, а дизельного палива - 35,63 грн/літр.

Це означає, що з урахуванням торгової націнки АЗС можуть продавати українцям бензин по 37,69 грн/л, а дизель - по 42,63 грн/л.

Раніше Мінекономіки вже піднімало розмір націнки та середню ціну, щоб якось зменшити гострий дефіцит пального в країні.

Нагадаємо, що в Україні продовжуються проблеми з паливом і ціни на бензин, за якими його реально можна купити, набагато вищі за встановлені урядом.

Найпоширеніша ціна, за якою можна купити паливо у деяких роздрібних мережах - 60-70 грн/літр.

Нагадаємо, що мережі АЗС встановили ліміт на продаж пального.

Як повідомляли "Подробиці", на ринок планують викинути додаткові резерви палива. Глава Мінекономіки пообіцяла, що на АЗС завезуть 70 тис. тонн бензину та 40 тис. тонн дизеля.