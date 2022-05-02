Одні з найбільших в Україні мереж АЗС ОККО та WOG через дефіцит пального на ринку оголосили про тимчасове обмеження його продажу до 10 літрів на добу за наявності картки лояльності або партнерської програми.

Мережа WOG повідомляє:

З 14:00 29.04 вводиться обмеження в 10 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично. При цьому скасовується обмеження відпуску в каністри.

Аналогічне оголошення з'явилося і на Facebook-сторінці мережі ОККО:

Від сьогодні:



- наші гості, які мають картку Fishka, можуть заправлятися пальним PULLS 95 та PULLS Diesel - від 10 л в одне авто. - наші гості, які не мають картки Fishka, можуть заправити своє авто пальним PULLS 95 та PULLS Diesel - 5 л в одне авто.

Мережі АЗС уточнюють, що бензин А-95 та дизельне паливо, як і раніше, доступні лише для критичної інфраструктури, ЗСУ, за паливними картами та талонами. На автогаз - обмежень нема.

Нагадаємо, що раніше експерти паливного ринку закликали "назавжди забути про 92-й бензин".