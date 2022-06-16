росія не йде на зустріч: Драґі про блокування портів [ Редагувати ]
Європа повинна почати діяти спільно, аби відновити експорт українського зерна й уникнути кризи. російська федерація відмовляється йти на зустріч.
Про це сказав прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі під час пресконференції лідерів ЄС у Києві із президентом України Володимиром Зеленським.
"Що стосується відвантаження зерна і заблоковані судна в українських портах, є час, щоб розблокувати порти. Урожай буде у вересні, я думаю, ми можемо зробити все можливе, щоб не довести ситуацію до драматизму. Щоб уникнути кризи, ми маємо забезпечити транспортування зерна. росія, на жаль, не йде на зустріч. Ми маємо діяти всі разом, всі європейці", - заявив Драґі.
по темі
В рф відреагували на приїзд європейських лідерів до Києва
Компанія Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) - дистриб'ютор Coca-Cola в росії - оголосила, що більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola та інші напої бренду в рф. У росії Coca-Cola HBC крім Coca-Cola та її підвидів випускає Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя Семья", Innocent
Великобританія ввела нові санкції проти росії
Подальші проблеми з ремонтом компанією Siemens турбін можуть призвести до зупинки "Північного потоку-1"
Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єра Італії Маріо Драгі в Україну є історичним