Європа повинна почати діяти спільно, аби відновити експорт українського зерна й уникнути кризи. російська федерація відмовляється йти на зустріч.

Про це сказав прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі під час пресконференції лідерів ЄС у Києві із президентом України Володимиром Зеленським.

"Що стосується відвантаження зерна і заблоковані судна в українських портах, є час, щоб розблокувати порти. Урожай буде у вересні, я думаю, ми можемо зробити все можливе, щоб не довести ситуацію до драматизму. Щоб уникнути кризи, ми маємо забезпечити транспортування зерна. росія, на жаль, не йде на зустріч. Ми маємо діяти всі разом, всі європейці", - заявив Драґі.