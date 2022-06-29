Ввечері середи, 29 червня, росія випустила по Одеській області дві ракети. Про це повідомляє спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Чергова ракетна атака. Ще два крилатих "подарунка" від рашистів прилетіли в Одеську область. Подробиці - згодом", - написав він.

З початку доби рф випустила по Одеській області вже п'ять ракет.

Наразі відомо, що ракети вдарили по морському узбережжю Ізмаїльського району. За даними керівника прес-центру Cил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, рятувальники по уламках ідентифікували ракету, що знайшли у полі Одеського району. Це була Х-31. Дані про ушкодження та постраждалих уточнюють.