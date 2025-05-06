Росіяни атакували Одещину "шахедами", є жертви [ Редагувати ]
Ввечері 5 травня ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок російського удару по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують наші рятувальники.
В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини.
Як пишуть місцеві пабліки, у Великодолинському Одеській області пішохід живцем згорів через високовольтні проводи, що обірвалися, після прильоту "шахеда".
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