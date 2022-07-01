Окупанти обстріляли ринок під Донецьком: жахливі кадри с місця обстрілу [ Редагувати ]
У 20 км від Донецька у селі Карлівка окупанти обстріляли тамтешній ринок. Про це повідомляє журналіст телеканалу "Інтер" Ігор Левенок.
Під обстріл потрапила й наша знімальна група та журналіст із Бельгії. Четверо цивільних поранені, одна жінка тяжка. Є поранені серед військових, які не рідко заїжджають туди аби перевести дух після передової та випити кави. Будьте прокляті кацапи козломорді!
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