Збройним силам України не вистачає артилерії для ефективного захисту нашої країни.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марка Рютте за результатами зустрічі.

Зеленський зазначив, що росія має перевагу у кількості озброєння, зокрема, артилерії.

"Скажу відверто, я з усіма партнерами, які готові з нами говорити, і не тільки говорити, але й давати потужну підтримку, говорю про артилерію. Так, цього дійсно не вистачає", - скзаав він.