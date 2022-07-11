Зеленський розповів, якого озброєння не вистачає Україні [ Редагувати ]
Збройним силам України не вистачає артилерії для ефективного захисту нашої країни.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марка Рютте за результатами зустрічі.
Зеленський зазначив, що росія має перевагу у кількості озброєння, зокрема, артилерії.
"Скажу відверто, я з усіма партнерами, які готові з нами говорити, і не тільки говорити, але й давати потужну підтримку, говорю про артилерію. Так, цього дійсно не вистачає", - скзаав він.
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