Білорусь опинилася в стані дефолту [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Білорусь перебуває в стані дефолту за зовнішнім боргом 13 липня. Міжнародне рейтингове агентство Moody's не вважає спробу Мінська заплатити рублями за валютними єврооблігаціями погашенням боргу.
Про це повідомляє Moody's.
Як наголошується в повідомленні, закінчився пільговий період, коли Білорусь повинна була виплатити 22,9 млн доларів за єврооблігаціями. Власники зовнішнього боргу Білорусі не змогли вчасно отримати свої виплати, що є дефолтом.
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