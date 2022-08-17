У ніч на 17 серпня російські війська масовано обстрілювали Дніпропетровську область. Під атаку потрапили, зокрема, Нікопольський та Криворізький райони.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"Ніч була гучною... Російська армія обстріляла два райони області - Нікопольський та Криворізький. Нікопольський атакували тричі за ніч. По нічному Нікополю ворог зробив 8 пострілів зі ствольної артилерії. У місті понівечені 6 приватних будинків, автівки та газогін. Люди неушкоджені", - написав Резніченко.

За його словами, також по Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів з "Градів". Через що пошкоджене місцеве підприємство та лінія електропередач.

"Російські снаряди поцілили й у недавно відремонтовану Нікопольську трасу - там утворилися вирви. Минулося без загиблих та поранених", - зазначає Резніченко.

Він повідомив, що по Криворізькому району ворог стріляв з "Ураганів". Під удар потрапила Широківська громада. Без постраждалих та руйнувань.