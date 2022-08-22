У Мелітополі партизани розправилися з окупантом, який намагався зґвалтувати дівчинку (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Мелітополі, тимчасово захопленому російськими військами, один з окупантів просто на вулиці чіплявся до дівчинки, і намагався її зґвалтувати. Підлітка врятували партизани, які ліквідували інтервента-педофіла.
Про це 21 серпня повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Інцидент стався на вулиці Героїв України.
"Солдат рф намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь. Окупанту "підрізано" горло", - йдеться в публікації.
Також градоначальник опублікував відео з місця події в Мелітополі. На кадрах видно людей з носилками, які прийшли забирати окупанта, поруч стоять російські солдати і спостерігають за тим, що відбувається, чутні розмови присутніх людей.
Федоров зазначив, що зґвалтування є тяжким воєнним злочином, а також однією зі складових геноциду.
"Наші ЗСУ знайдуть кожного, хто скоює ці страшні злочини із нашими жінками та дітьми! Кожний відповість за скоєне!" - наголошує він.
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