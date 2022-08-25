В Енергодарі окупанти підпалили ліс [ Редагувати ]
В окупованому Енергодарі російські військові підпалили ліс. Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євгена Євтушенка в Telegram.
Дим помітили навіть в Нікополі, який знаходиться на іншому березі Каховського водосховища.
За його словами, окупанти палять ліс біля яхт-клубу в Енергодарі. Але пожежу помітили навіть жителі Нікополя.
Енергодар. Орки палять ліс неподалік від яхт-клубу та розганяють панічні настрої у людей по обидва береги водосховища.
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