У Харкові знову зупинилося метро і зникло світло: у чому причина [ Редагувати ]
У Харкові вранці 13 вересня метрополітен призупинив рух поїздів з технічних причин.
Про це повідомляє Харківський метрополітен.
"Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово призупинено рух по лініях Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні компанії.
Крім того, місцеві жителі повідомляють, що в деяких районах міста відсутнє енергопостачання.
Тим часом про проблеми з електроенергією повідомляють у Дергачівській міськраді.
"Шановні дергачівці! З технічних причин на території нашого міста та навколишніх сіл відсутня електроенергія. Фахівці Харківобленерго вже працюють над вирішенням проблеми", - зазначили там.
Нагадаємо, вчора, 12 вересня, росіяни масово обстріляли Харків. В результаті ворожого удару загинула одна людина, ще четверо - отримали поранення. Також було зафіксовано попадання в дорожнє покриття.
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