Рашисти повторно вдарили ракетами по Харкову, троє поранених [ Редагувати ]
Внаслідок повторного ракетного удару по Харкову у п'ятницю, 21 жовтня, три людини отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людей отримали поранення. Стан постраждалих - середній та легкий, загрози життю немає.
Очільник Харківщини закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги, оскільки, не виключені нові удари по місту.
Нагадаємо, вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого поранення отримали п'ятеро людей. "Прильоти" були в одне з підприємств міста.
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