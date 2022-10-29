Росія вирішила призупинити свою участь у зерновій угоді нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".

Про це повідомляє міноборони рф.

"З урахуванням проведеного 29 жовтня київським режимом за участю фахівців Великої Британії терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки зернового коридору, російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", - сказано у повідомленні оборонного відомства країни-агресора.

Інформацію про призупинення участі у зерновій угоді підтвердили й у Міністерстві закордонних справ Росії.