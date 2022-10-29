росія призупиняє участь у зерновій угоді [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
Росія вирішила призупинити свою участь у зерновій угоді нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".
Про це повідомляє міноборони рф.
"З урахуванням проведеного 29 жовтня київським режимом за участю фахівців Великої Британії терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки зернового коридору, російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", - сказано у повідомленні оборонного відомства країни-агресора.
Інформацію про призупинення участі у зерновій угоді підтвердили й у Міністерстві закордонних справ Росії.
по темі
Перший заступник постійного представника росії при ООН дмитро полянський заявив, що у відповідь на москва може "переглянути співпрацю" і не продовжити "зернову угоду".
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає вихід росії із Чорноморської зернової ініціативи черговим прикладом примітивного шантажу
Віце-прем'єр Грузії, голова Міністерства економіки країни Леван Давиташвілі повідомив, що незабаром представники Грузії, Азербайджану, Угорщини і Румунії планують підписати угоду про постачання електроенергії
Україна попереджала про плани росії зруйнувати Чорноморську зернову ініціативу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснить візит до Китаю, де планується обговорити російське вторгнення в Україну