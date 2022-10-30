Під Харковом підірвався і загинув суддя [ Редагувати ]
У Борщовій Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався суддя Краснодарського районного суду Дмитро Костянтинов. Про це повідомляє Верховний суд України.
29 жовтня 2022 року трагічно загинув суддя Красноградського районного суду Харківської області Дмитро Константинов, 1980 року народження.
Суддя підірвався на вибуховому пристрої в селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час було в окупації.
Нагадаємо, 26 жовтня автомобіль піротехніків наїхав на міну в Ізюмському районі Харківської області. Тоді одна людина загинула та 5 дістали поранення.
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