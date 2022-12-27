Окупанти обстріляли громади Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії [ Редагувати ]
Війська рф знову накрили вогнем населені пункти Дніпропетровської області - внаслідок нічного обстрілу 27 грудня із застосуванням РСЗВ "Град" та важкої артилерії противника постраждали будинки, ЛЕП, газопровід та електромережа.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Цієї ночі російські окупаційні війська п’ять разів ударили по Нікопольщині з "Градів" та важкої артилерії. 40 ворожих снарядів прилетіли у три громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку", - йдеться у повідомленні чиновника.
Також голова ОВА зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу місцеві жителі, на щастя, вціліли.
У Нікополі через удари противника постраждали кілька приватних будинків та кілька господарських будівель. Крім того, було розбито лінію електропередач.
У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили 6 приватних будинків, два газопроводи та електромережу. Також вони зачепили та парники та магазин.
У Марганецькій громаді наслідки нічних ударів російських окупантів ще з'ясовуються.
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