На українсько-польському кордоні без черг. І це, зізнаються українські прикордонники, незвично. Бо в попередні роки - на новорічно-різдвяні свята завжди був аншлаг. Юлія Зайцева проінспектувала пункт пропуску - "Устилуг". Хто ж зараз переважно виїжджає або їде в Україну? Дивіться далі.

Майже немає фур, небагато невеликих вантажівок, і лише легковиків час від часу в черзі набігає до сотні. Здебільшого за кордон повертаються волонтери. Або ж українці поспішають навідати своїх родичів.

Міндаугас Гаспаруніс, подорожній:

Чому були в Україні? - Гуманітарна й мілітарна допомога. - Як часто їздите? - Щонеділі, що другої неділі. 25-й раз із березня. І щоразу мене це дратує, що щоразу я повинен стояти й чекати, поки вони мене, щоби вони випустили мене… Сьогодні недавно приїхали тільки, трохи більше години стоїмо.

Дмитро Поляк, подорожній:

А в мене сестра там, і ми їдемо до сестри, вона вагітна, відвідаємо її й потім назад… Усе одно тут нікого нема. - Усі виїхали? - Так.

Артур Васильєв, подорожній:

Я їду по "шляху", я заробляю для України гроші тим. Перевожу німців, голландців.

Черга на в'їзд в Україну просувається ще швидше. Хоча, на перший погляд, міст через Західний Буг заповнений автомобілями, ні водії, ні пасажири не скаржаться на довге оформлення.

Марія Денисюк, подорожня:

На польській стороні черг у принципі немає, було 15 машин переді мною, а за мною, напевно що, і не було… Виїхала з початком війни й час від часу навідуюся до родичів, бо батьки й брат залишилися тут, а зараз свято, Різдво. Немає іншого варіанта, як повертатися додому. - Надовго? - Думаю, що на кілька місяців так. Усе залежить від ситуації.

Дмитро Геращенко, подорожній:

На польській стороні недовго, швидко все відбувається… Родина у Варшаві, сам з України, і як багатодітна родина, маю можливість перетинати кордон, і використовую цю можливість, щоби допомагати країні… Одне Різдво відсвяткували у Варшаві, інше їдемо святкувати в Україну до батьків.

Надія Латиник, подорожня, жителька Луцька:

На закупи їздимо, буквально 5 днів… Додому їдемо, живемо в Луцьку, працюємо в Луцьку. - Черги великі? - Ні, ні, ні. Усе дуже швидко.

Серед тих, хто в'їжджає на територію нашої країни - також добровольці з Німеччини.

Наталія Аврамчук, волонтерка гуманітарної місії:

Частину в Устилузі будемо вивантажувати, частина до Львова буде їхати. Це гуманітарна допомога. Їдемо з Вілля. Веземо все: продукти, одяг, для дітей товари, все, що могли, зібрали від церкви… 7 автомобілів, 3 з них з причепами. - Хто ініціатор? - Це від церкви, німецька церква одна, і там декілька церков збирали в людей, хто що міг приносив.

Наразі немає такого скупчення автомобілів, як у минулі роки, кажуть прикордонники. Черги іноді виникають через перебої з електропостачанням або недосконалу роботу баз даних.

Маргарита Вершиніна, речниця Волинського прикордонного загону:

Щодоби через пункти пропуску "Ягодин" та "Устилуг" оформляємо в середньому на в'їзд та виїзд із території України близько восьми тисяч осіб. Нині ж періодично виникають черги на виїзд з території України перед пунктом пропуску "Устилуг" з легкових автомобілів. Зазначу, що наразі це єдиний пункт пропуску в межах області, де здійснює пропуск легковиків через українсько-польський кордон, тому просимо громадян врахувати це.

Завчасно про ситуацію на пунктах пропуску можна дізнаватись на офіційних сторінках Держприкордонслужби. Так прикордонники радять обирати менш завантажені пункти пропуску. Хоча відстань до них може бути на кілька кілометрів довше, є шанс уникнути можливої черги.