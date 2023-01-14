Окупанти влучили у багатоповерхівку в Дніпрі (фото) [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Під час масштабного обстрілу по України, російські військові вдарили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Під завалами перебувають цивільні.
Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
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