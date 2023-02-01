Обшуки у Коломойського: СБУ викрила схему розкрадання в "Укрнафті" та "Укртатнафті" на $1 мільярд [ Редагувати ]
Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
Нагадаємо, що ПАТ "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ "Укртатнафта" - нафтопереробною.
Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності.
Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній. 1 лютого СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела у них обшуки.
За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ "Укртатнафта" оголошено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року співробітники СБУ здійснили превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи найбільшого нафтопереробного заводу та нафтовидобувної компанії України, а також забезпечити їх передачу до державної власності у робочому стані.
Це було зроблено після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".
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