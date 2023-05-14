Окупанти обстріляли Миколаївську область [ Редагувати ]
Минулої доби, 13 травня, окупанти обстріляли Миколаївську область. Про це повідомляється у Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Внаслідок російського обстрілу міста Очаків відбулося займання житлового будинку, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає. По території Очаківської громади ворог завдавав ударів з РСЗВ.
У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
по темі
У четвер зранку, 11 травня, окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області
У середу, 10 травня, через обстріл центру Херсона було пошкоджено водогін
Окупанти обстріляли Вовчанськ за допомогою артилерії
У вівторок, 9 травня, під час масованого ракетного удару по Україні, російські окупанти випустили дві ракети по Черкаській області
У вівторок, 9 травня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці атаки окупантів вночі 9 травня