Після теракту рф на Каховській ГЕС вірогідність зумисного російського підриву на ЗАЕС значно збільшилась. Росіяни з перших днів перебування на станції розпочали мінування території.

Про це розповів президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Котін повідомив, що інформація про замінування басейну-охолоджувача Запорізької АЕС з'явилась досить давно.

"Ми знаємо, що вони (російські окупанти - ред.) від початку розпочали мінування периметра станції та берегової частини, де вона приєднується до Каховського водосховища. І саме там розташована лінія басейну - вона повністю приєднується до водосховища. Я не можу сказати, що замінована саме гребля ставка-охолоджувача. Але те, що там (на станції - ред.) є мінування, ми підтверджуємо", - сказав президент компанії.

Він пояснив, що російські військові провели мінування на суші й по периметру самого ставка. Однак пояснив, що наразі достеменно невідомо в яких саме місцях знаходяться міни.

"Поки що це неясно. Але мінування по всій смузі, що примикає до водосховища. Фактично за його периметром. Але підірвати так, щоб вода з басейну почала йти, практично неможливо. Навіть якщо верхівка греблі буде підірвана, потрібно рити канали, щоб вода сходила", - зауважив Котін.

Водночас він сказав, що здійснити підрив таким чином, щоб вода почала йти з басейну можливо, однак дуже складно.

"Можна, звичайно, зробити будь-що, але це дуже складно - практично неможливо", - наголосив він.