Зеленський звільнив чотирьох голів райадміністрацій Києва: хто пішов [ Редагувати ]
Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва - Подільської, Дніпровської, Святошинської та Деснянської. Про це повідомили на сайті президента.
З посади пішли:
- Сергій Коваленко - голова Подільської районної адміністрації,
- Павло Бабій - голова Дніпровської районної адміністрації,
- Сергій Павловський - голова Святошинської районної адміністрації,
- Дмитро Ратніков - голова Деснянської районної адміністрації.
Також президент звільнив з посади трьох голів адміністрацій у декількох областях:
- Тетяну Сизон звільнили з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;
- Олександра Хомича - з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;
- Людмилу Мерзолюк - з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.
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