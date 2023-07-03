"Таких гармат у нас буде більше": Резніков показав українську САУ "Богдана" [ Редагувати ]
Міністр оборони Олексій Резніков опублікував фото самохідної артилерійської установки "Богдана" калібру 155 мм українського виробництва і наголосив, що таких гармат у ЗСУ буде більше.
"Українці дуже гостинна нація. Як бачимо на фото, конструкція української 155-мм самохідної гаубиці "Богдана" передбачає зручний стіл, за яким екіпаж зможе смачно поїсти. Таких гармат у нас буде більше!", - написав Резніков.
САУ "Богдана" - це перспективна українська самохідна колісна гаубиця, яка стала першою, розробленою під натовський калібр 155 мм. Даний калібр є стандартом для польової артилерії країн-учасниць НАТО на відміну від калібру 152 мм, який був прийнятий ще за часів СРСР.
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