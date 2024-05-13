У Липецькій області заявили про пожежу на підстанції через атаку дронів

У Липецькій області працювали системи протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Внаслідок цього на одній з підстанцій в регіоні сталася пожежа.

Про це повідомляється в Тelegram-каналі губернатора Липецької області Ігоря Артамонова.

За словами російського чиновника, засобами ППО були "пригнічені" БПЛА біля Становлянського округу.

"На місці працюють працівники спецслужб. Жертв немає. Ліквідується спалах на території електропідстанції", - розповів він.

Пізніше губернатор заявив про відбій червоного рівня "Загроза атаки БПЛА" для Становлянського округу. А згодом оголосив і про відбій "Повітряної небезпеки" вцілому в області.