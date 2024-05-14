57 тисяч заявок схвалено, майже 3 тисячі українців придбали нове житло. Це показники першого року роботи програми "єВідновлення". За даними Міністерства цифрової трансформації, майже 55 тисяч українців отримали виплати для відбудови пошкодженого житла. Загалом, це приблизно 6 мільярдів гривень. Серед лідерів і за кількістю заяв, і за масштабами робіт - Миколаївщина. За рік роботи програми "єВідновлення" понад чотири тисячі власників зруйнованих та пошкоджених будинків отримали грошові сертифікати на ремонт житла. Про роботу програми в регіоні розкаже Єлизавета Кротик.

У пані Світлани з селища Котляреве було пряме попадання снаряда в будинок. В одну мить згоріло все майно, нажите роками, та ще й будівлю рознесло.

Світлана Хавронич, власниця пошкодженого будинку:

Був пошкоджений повністю дах, стеля, вікна, двері, опалення, уламками було пошкоджено все в будинку.

Відновити житло допомогли гроші від програми "єВідновлення". Жінка отримала сертифікат на суму до п'ятисот тисяч гривень.

Світлана Хавронич, власниця пошкодженого будинку:

Важко мені не було, тому що в мене були всі документи в порядку, вже відразу 22 червня зателефонували ми в поліцію, повідомили про злочин, і через "Дію" подали заявку. Це було дуже швидко і легко.

Кошти отримала частинами. Спочатку 70 відсотків, після звіту про виконані роботи - очікує на решту.

Світлана Хавронич, власниця пошкодженого будинку:

Звісно, цих коштів нам не вистачило на все. Щоб відремонтувати велику частину, ми докладали своїх коштів. Допомогла нам громада, давали нам ліс. Це великий внесок у відбудову. Побудували дах, вікна замінили, двері міжкімнатні й в самому будинку зробили ремонт.

У Миколаївській області майже 500 власників знищених будинків отримали грошові сертифікати за програмою "єВідновлення" на придбання нового житла, такі дані наводять в управлінні містобудування та архітектури Миколаївської ОВА.

Євген Скарлат, заступник начальника управління містобудування та архітектури Миколаївської ОВА:

Додатково в Миколаївській області 1080 громадян подали заяви на отримання компенсації за знищене майно. Це діє постанова 600 від 30.05.2023 року. Відповідно до постанови, 478 власників житла отримали сертифікати на покупку житла, замість зруйнованого, на загальну суму 644 800 000 гривень.

За рік роботи програми "єВідновлення" компенсації за пошкоджене майно жителів Миколаївщини перевищили 304 мільйони гривень. Ця сума розподілена серед трьох з половиною тисячі жителів області.

Євген Скарлат, заступник начальника управління містобудування та архітектури Миколаївської ОВА:

За весь час роботи було подано заяви 6582 громадянами. Ці заяви розглядаються у 35 громадах, у яких були пошкоджені житлові будинки. Компенсації надаються на ремонтні роботи двох видів: категорія А - обсягом до 200 тисяч гривень, якщо пошкоджені будівлі середні, і якщо важчі пошкодження - то це категорія Б, сума компенсації 500 тисяч гривень.

Проте в управлінні містобудування обладміністрації пояснили: комісія, що розглядає заявки на отримання допомоги, може відмовити власникам у разі, якщо немає документів на будинок.