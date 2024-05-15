Президент росії володимир путін призначив на посаді нових міністрів та віце-прем'єрів нового уряду Михайла Мішустіна. Відповідні укази опубліковані на сайті кремля.

Російський уряд вперше формувався за новою процедурою, передбаченою поправкою до конституції 2020 року. Попередньо всіх кандидатів розглядали та затверджували у парламенті. Силовий блок уряду затверджувала Рада федерації.

При цьому після схвалення претендентів Держдумою або Радою федерації путін не міг відмовитись призначати їх на посади.

Міністри уряду рф

Загалом до уряду рф, крім його керівника, входить 10 віце-прем'єрів та 21 міністр. Кількість та назва міністерств не змінилися порівняно з попереднім складом. П'ять міністрів підпорядковуються безпосередньо путіну: це глави МВС, МЗС, Міноборони, МНС та Мін'юсту. Діяльністю інших керує голова уряду.

З 16 міністрів 11 обіймали свої посади у попередньому уряді Михайла Мішустіна. Вперше портфелі отримали Аліханов, Дегтярьов, Лут, Старовойт і Цивільов.

Міністри уряду рф:

Антон Сілуанов - міністр фінансів.

- міністр фінансів. Антон Аліханов - міністр промисловості та торгівлі.

- міністр промисловості та торгівлі. Олександр Козлов - міністр природних ресурсів.

- міністр природних ресурсів. Михайло Дегтярьов - міністр спорту.

- міністр спорту. Максут Шадаєв - міністр цифрового розвитку.

- міністр цифрового розвитку. Роман Старовойт - міністр транспорту.

- міністр транспорту. Олексій Чекунков - міністр з розвитку Далекого Сходу та Арктики.

- міністр з розвитку Далекого Сходу та Арктики. Сергій Цивільов - міністр енергетики.

- міністр енергетики. Валерій Фальков - міністр науки та вищої освіти.

- міністр науки та вищої освіти. Ірек Файзуллін - міністр будівництва та ЖКГ.

- міністр будівництва та ЖКГ. Максим Решетніков - міністр економічного розвитку.

- міністр економічного розвитку. Михайло Мурашко - міністр охорони здоров'я.

- міністр охорони здоров'я. Ольга Любімова - міністр культури.

- міністр культури. Оксана Лут - міністр сільського господарства.

- міністр сільського господарства. Антон Котяков - міністр праці та соцзахисту.

- міністр праці та соцзахисту. Сергій Кравцов - міністр освіти.

Вибори губернаторів Курської, Калінінградської, Кемеровської областей та Хабаровського краю через перехід їхніх голів Романа Старовойта, Антона Аліханова, Сергія Цивільова та Михайла Дегтярьова до уряду відбудуться у вересні 2024 року в єдиний день голосування.

Силовий блок уряду рф

Силовий блок уряду після змін до конституції, внесених у 2020 році, має затверджувати Рада Федерації, а не Держдума.

14 травня у Раді федерації пройшли консультації з кандидатами на посади міністрів закордонних і внутрішніх справ, юстиції та надзвичайних ситуацій Сергієм Лавровим, Володимиром Колокольцевим, Костянтином Чуйченком та Олександром Куренковим.

А також висунутим на посаду міністра оборони першим віце-прем'єром Андрієм Бєлоусовим.

Разом із ними виступив і номінант на посаду голови Рахункової палати Борис Ковальчук - син мільярдера Юрія Ковальчука, ключового акціонера банку "России" та близького друга володимира путіна. Борис Ковальчук з березня був заступником керівника контрольного управління президента рф. До цього протягом кількох років він очолював енергетичну компанію "Интер РАО".

Консультації сенаторів з рештою претендентів на перепризначення - керівниками ФСБ, СЗР, Росгвардії, ФСО та головного управління спецпрограм президента - відбулися за зачиненими дверима.

Міністри-силовики:

Андрій Бєлоусов - міністр оборони.

- міністр оборони. Сергій Лавров - глава МЗС (з 2004 року).

- глава МЗС (з 2004 року). Володимир Колокольцев - глава МВС (з 2012 року).

- глава МВС (з 2012 року). Олександр Куренков - глава МНС.

- глава МНС. Костянтин Чуйченко - міністр юстиції (з 2020 року).

- міністр юстиції (з 2020 року). Сергій Наришкін - директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР).

- директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР). Олександр Бортник - директора ФСБ.

- директора ФСБ. Віктор Золотов - глава Росгвардії.

- глава Росгвардії. Дмитро Кочнев – директор ФСО.

– директор ФСО. Олександр Лінец - начальником Головного управління спеціальних програм президента.

начальником Головного управління спеціальних програм президента. Борис Ковальчук - голова Рахункової палати росії.

Віце-прем'єри уряду рф

Напередодні, 13 травня, Держдума затвердила десятьох віце-прем'єрів уряду. Вісім із них зберегли свої посади, двома новачками стали Дмитро Патрушев (колишній міністр сільського господарства, син Миколи Патрушева) і Віталій Савельєв (колишній міністр транспорту).

Колишній голова Мінпромторгу Денис Мантуров став першим віце-прем’єром. На своїй посаді він займатиметься промисловістю.

Заступники голови уряду рф:

Тетяна Голікова. Займатиметься діяльність МОЗ, Мінпраці, Мінкультури та Федерального агентства у справах національностей.

Займатиметься діяльність МОЗ, Мінпраці, Мінкультури та Федерального агентства у справах національностей. Дмитро Григоренко. Продовжить курирувати фінансову та контрольно-наглядову сфери. Також під його координацію передадуть цифровий розвиток, зв'язок та антимонопольну політику. Крім того, Григоренко збереже посаду керівника апарату уряду.

Продовжить курирувати фінансову та контрольно-наглядову сфери. Також під його координацію передадуть цифровий розвиток, зв'язок та антимонопольну політику. Крім того, Григоренко збереже посаду керівника апарату уряду. Олександр Новак. Продовжить курирувати паливно-енергетичний комплекс. До відання Новака також перейде економічний блок уряду, де він займатиметься питаннями підтримки економіки та антисанкційних заходів.

Продовжить курирувати паливно-енергетичний комплекс. До відання Новака також перейде економічний блок уряду, де він займатиметься питаннями підтримки економіки та антисанкційних заходів. Олексій Оверчук. Координуватиме діяльність Росії у рамках Євразійського економічного союзу, питання співробітництва з країнами-учасницями СНД та сприяння міжнародному розвитку.

Координуватиме діяльність Росії у рамках Євразійського економічного союзу, питання співробітництва з країнами-учасницями СНД та сприяння міжнародному розвитку. Дмитро Патрушев. Займатиметься діяльністю Мінсільгоспу та Мінприроди, Росгідромету, Росводресурсів, Рослісгоспу та Роснедр, а також питаннями екології;

Займатиметься діяльністю Мінсільгоспу та Мінприроди, Росгідромету, Росводресурсів, Рослісгоспу та Роснедр, а також питаннями екології; Віталій Савельєв. Координуватиме транспортну галузь.

Координуватиме транспортну галузь. Юрій Трутнєв. Координуватиме роботу питання держполітики в галузі соціально-економічного розвитку суб'єктів Далекого Сходу та Арктики, створення та розвиток вільних та особливих економічних зон, а також територій випереджувального розвитку.

Координуватиме роботу питання держполітики в галузі соціально-економічного розвитку суб'єктів Далекого Сходу та Арктики, створення та розвиток вільних та особливих економічних зон, а також територій випереджувального розвитку. Марат Хуснуллін. Продовжить займатися питаннями будівництва та житлово-комунального господарства.

Продовжить займатися питаннями будівництва та житлово-комунального господарства. Дмитро Чернишенко. До сфер діяльності, що куруються, відносяться Міносвіти, Мінспорту і Мінекономіки в частині розвитку туризму, Міносвіти та Росмолодь.

Адміністрація президента рф

Антон Вайно зберіг посаду керівника адміністрації президента рф.

зберіг посаду керівника адміністрації президента рф. Олексія Громова перепризначили на посаду першого заступника керівника адміністрації президента.

перепризначили на посаду першого заступника керівника адміністрації президента. Сергій Кирієнко зберіг посаду першого заступника керівника адміністрації президента.

зберіг посаду першого заступника керівника адміністрації президента. Максим Орєшкін , який раніше був помічником президента, став заступником керівника адміністрації.

, який раніше був помічником президента, став заступником керівника адміністрації. Володимира Островенка перепризначили заступником керівника адміністрації президента.

перепризначили заступником керівника адміністрації президента. Дмитро Козак зберіг посаду заступника керівника адміністрації президента.

зберіг посаду заступника керівника адміністрації президента. Магомедсалам Магомедов перепризначений заступником керівника адміністрації президента.

перепризначений заступником керівника адміністрації президента. Дмитро Пєсков зберіг пост прес-секретаря президента.

зберіг пост прес-секретаря президента. Колишнього губернатора Тульської області Олексія Дюміна призначили помічником президента. Він займатиметься оборонно-промисловим комплексом і спортом.

призначили помічником президента. Він займатиметься оборонно-промисловим комплексом і спортом. Колишнього секретаря Ради безпеки Миколу Патрушева призначили помічником президента. Він, зокрема, займатиметься питаннями суднобудування.

призначили помічником президента. Він, зокрема, займатиметься питаннями суднобудування. Володимир Мединський зберіг посаду помічника президента.

зберіг посаду помічника президента. Дмитро Миронов зберіг посаду помічника президента.

зберіг посаду помічника президента. Юрія Ушакова перепризначили на посаду помічника президента.

перепризначили на посаду помічника президента. Андрій Фурсенко зберіг посаду помічника президента.

зберіг посаду помічника президента. Руслан Едельгерієв , який раніше працював радником президента з питань зміни клімату, став помічником президента

, який раніше працював радником президента з питань зміни клімату, став помічником президента Лариса Бричова залишилася помічником президента - начальником державно-правового управління президента

залишилася помічником президента - начальником державно-правового управління президента Дмитро Калімулін зберіг посаду помічника президента - начальника референтури

зберіг посаду помічника президента - начальника референтури Дмитро Шальков знову став помічником президента - начальником контрольного управління

знову став помічником президента - начальником контрольного управління Ігоря Щеголєва перепризначили повноважним представником президента в Центральному федеральному окрузі.

перепризначили повноважним представником президента в Центральному федеральному окрузі. Олександр Гуцан зберіг посаду повпреда президента у Північно-Західному федеральному окрузі.

зберіг посаду повпреда президента у Північно-Західному федеральному окрузі. Володимир Устінов залишився повпредом президента в Південному федеральному окрузі

залишився повпредом президента в Південному федеральному окрузі Юрія Чайку перепризначили повпреда президента в Північно-Кавказькому федеральному окрузі.

перепризначили повпреда президента в Північно-Кавказькому федеральному окрузі. Ігор Комаров залишився повпредом президента у Приволзькому федеральному окрузі

залишився повпредом президента у Приволзькому федеральному окрузі Володимира Якушева перепризначено повпредом президента в Уральському федеральному окрузі.

перепризначено повпредом президента в Уральському федеральному окрузі. Анатолій Серишев залишився повпредом президента у Сибірському федеральному окрузі.

залишився повпредом президента у Сибірському федеральному окрузі. Антона Кобякова перепризначено радником президента.

перепризначено радником президента. Ігор Левітін , який раніше обіймав посаду помічника президента, став радником президента.

, який раніше обіймав посаду помічника президента, став радником президента. Валерій Фадєєв залишився на посаді радника президента.

залишився на посаді радника президента. Голову комітету Держдуми з культури Олену Ямпільську призначили радником президента.

призначили радником президента. Сергій Іванов перепризначений спецпредставником президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту.

перепризначений спецпредставником президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту. Артур Муравйов зберіг посаду повноважного представника президента у Раді федерації.

зберіг посаду повноважного представника президента у Раді федерації. Гаррі Мінх залишився повноважним представником президента у Держдумі.

залишився повноважним представником президента у Держдумі. Олександр Коновалов зберіг посаду повноважного представника президента у Конституційному суді.

зберіг посаду повноважного представника президента у Конституційному суді. Владислава Китаєва перепризначено керівником протоколу президента.

Колишній уряд росії пішов у відставку 7 травня - у день інавгурації володимира путіна.

Того ж дня прем'єр-міністр Михайло Мішустін вніс на розгляд Держдуми список кандидатів. Саме він запропонував кандидатуру Дениса Мантурова на посаду першого віце-прем’єра. Раніше цю посаду обіймав Андрій Бєлоусов, якого путін запропонував призначити міністром оборони.