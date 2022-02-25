В Ирпене спалили колонну Росгвардии (видео 18+) [ Редактировать ]
В Ирпене Киевской области украинские армейцы спалили колонну Росгвардии. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
В сети опубликовали кадры с разбитой российской техникой и трупами оккупантов.
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